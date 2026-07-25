Panamá y Costa Rica realizarán operativo conjunto para prevenir el dengue en la frontera

Las autoridades de salud de Panamá y Costa Rica desarrollarán la próxima semana un operativo conjunto de prevención y control del dengue en la zona fronteriza de Progreso, en Barú, y Paso Canoas, en el cantón de Corredores.

Según informó el jefe regional de Control de Vectores del Ministerio de Salud en Chiriquí, Patricio Camarena, las acciones se llevarán a cabo de lunes a viernes con la participación de equipos de ambos países, debido a la alta movilidad en la frontera y la capacidad de desplazamiento del mosquito Aedes aegypti.

El funcionario señaló que en Chiriquí se han confirmado más de 300 casos de dengue y que los niveles de infestación reflejan la necesidad de reforzar las medidas de prevención. Además, recordó que eliminar los criaderos de mosquitos, evitando recipientes con agua estancada, sigue siendo la forma más efectiva de combatir la enfermedad.

Actualmente, los mayores índices de infestación se registran en los distritos de David, Bugaba y Dolega, aunque se reportan casos de dengue en los 14 distritos de la provincia.