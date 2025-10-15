Creador de la serie “Adolescencia” invita a los padres a escribirles a sus hijos para proyecto editorial

El creador de la exitosa serie “Adolescencia”, Stephen Graham, invitó este miércoles a padres de todo el mundo a redactar una carta a sus hijos sobre su visión y experiencia en torno a la masculinidad, como parte de un proyecto editorial.

Las cartas podrán enviarse hasta el próximo 12 de enero y una selección será recopilada en una obra que se publicará en octubre de 2026.

La miniserie británica “Adolescencia”, disponible en Netflix desde marzo de 2025 y galardonada en los premios Emmy, ha suscitado un debate social en Reino Unido y otros países sobre la influencia de los discursos machistas y de las redes sociales en los chicos.

La historia narra la vida de un adolescente de 13 años que mata a una compañera de clase.

“Tras la serie, me sorprendió mucho la cantidad de padres que se acercaron a hablarme sobre las conversaciones que tenían con sus hijos”, explicó Graham, de 52 años, quien interpreta al padre del adolescente en la producción.

“Se nos ocurrió esta maravillosa idea de pedirles a ustedes, los padres, que escriban, con vistas a un libro, cartas en las que puedan realmente hablar con sus hijos, comunicarse con ellos”, señaló el actor en un video publicado en el sitio del proyecto Letters to Our Sons (Cartas a nuestros hijos), que lanza junto con la psicóloga Orly Klein.

En el proyecto, se invita a los padres a expresar qué les habría gustado saber cuando eran más jóvenes, qué consejos les gustaría transmitir a sus hijos y qué significa, según ellos, “ser un hombre”.

Las cartas no serán remuneradas y podrán enviarse de forma anónima.

“Adolescencia” se ha convertido en la segunda serie en lengua inglesa más popular de Netflix (después de Wednesday, o Merlina, en Latinoamérica).

La serie fue puesta, de forma gratuita, a disposición de centros de enseñanza primaria y secundaria, en una iniciativa apoyada por el gobierno británico.

“Adolescencia” obtuvo ocho premios Emmy septiembre pasado, entre ellos el de mejor miniserie.