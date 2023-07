Crisis de ansiedad: ¿por qué ocurren y qué hacer cuando se tiene una?

Las crisis de ansiedad son episodios repentinos, breves y muy intensos, donde se vive una agitación física y emocional extrema y una sensación de peligro inminente, esta sensación puede llegar a ser muy agobiante para las personas que están padeciendo la crisis, sobre todo si nunca se ha tenido una ya que no se conocen los síntomas ni la forma de actuar en estos casos para paliar los efectos.

El psicólogo Pablo Palmero Salinas explica que la sensación de peligro e ideación catastrófica difiere en cada caso pero que las más habituales suelen ser el temor a perder el control, a volverse loco, a sufrir un infarto a desmayarse o incluso a morir.

Entre los síntomas más habituales se encuentran el dolor en el pecho, las taquicardias, las dificultades de respiración y ahogo, la debilidad corporal, la inestabilidad física y la distorsión del pensamiento, la percepción y la noción del espacio y el tiempo. Y también otras como sudoración, hormigueo, escalofríos, sofocos, temblores, entumecimiento nauseas, mareos, sensación de irrealidad. El momento más álgido suele suceder pasados unos minutos y acostumbra a desaparecer antes de una hora.

En cuanto a las diferencias entre crisis de ansiedad, crisis de angustia o de pánico, el experto explica que “cada término enfatiza una faceta del sufrimiento”.

“El término ansiedad, remarca la agitación física y mental. La angustia, la tensión y el encogimiento físico. El pánico, el estado de alerta y desesperación”, detalla.

Como en todo lo que atañe al comportamiento humano, las interacciones y los detonantes de una crisis de ansiedad pueden ser muchos. El psicólogo Pablo Palmero explica que algunas se inician ante situaciones específicas (por ejemplo alguien con fobia a las arañas que se topa con una), pero también pueden suceder sin un desencadenante aparente.

¿Qué hacer?

Cuando alguien está pasando por una crisis de ansiedad no todos los consejos ni ayuda valen ya que en estos momentos esa persona no controla al cien por cien sus pensamientos y, si se actúa de manera errónea, puede conseguirse el efecto contrario y agravar los síntomas.

Por ello, el experto destaca tres cosas que no se deben hacer durante una crisis de ansiedad. En primer lugar, se deben evitar las intelectualizaciones y frases hechas, es decir, dar solo los consejos justos e imprescindibles ya que “inflamar la esfera mental e interpretativa, es echar más gasolina al fuego”.

En segundo lugar, no se debe negar lo que están sintiendo, es decir, aunque lo que interpretan en ese momento no se ajusta a la realidad, lo que sienten a nivel físico y emocional sí es real, y, si perciben que se les está negando, se sentirán incomprendidos y cada vez más desesperados.

Y, por último, no se deben descartar posibles afectaciones médicas, no hay que dar por hecho que se trata solo de una crisis de ansiedad si no se tiene el conocimiento suficiente para diagnosticarla; y si durante o después del episodio hay dudas sobre el origen del malestar, se debe pedir una evaluación médica.

Por otro lado, entre las cosas que sí que ayudan a tratar las crisis de ansiedad está la psicoterapia.

Durante una crisis de ansiedad el especialista recomienda centrarse en describir la vivencia, tratando de redirigir la parte metal hacia una zona meramente descriptiva distinguiendo entre las sensaciones físicas y las interpretaciones, centrándose en las primeras.