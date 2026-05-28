¿Cuál es el mejor tráiler del año? Hollywood celebra los “Óscar” de los avances

Cuando Mónica Brady y Evelyn Watters buscaban un equipo para producir un tráiler en los años 1990 notaron que los creativos de uno de los nichos más omnipresentes del cine eran prácticamente anónimos. Y decidieron crear una gala para honrarlos.

Así nacieron los Golden Trailer Awards que debutaron en 1999 en Nueva York, con el director Quentin Tarantino entre sus jurados.

Esta comunidad era “totalmente desconocida”, a pesar de que los tráileres “son para algunos cinéfilos una de las mejores cosas, si no la mejor, de ir al cine”, dijo a AFP Monica Brady, cofundadora y productora ejecutiva de la premiación que celebra su 26ª edición este jueves en Los Ángeles.

“No tenían los créditos en los tráileres, ni en las películas. No había ni siquiera un directorio para encontrarlos”.

De 19 categorías, la premiación, que se mudó a la meca del cine y ha contado con jueces como Glenn Close, Benicio Del Toro y Pedro Almodóvar, se expandió a las más de 100 rúbricas que reconocen al cine, la televisión y otros medios en la actualidad.

Pero ¿qué hace a un tráiler destacar del resto?

“Un gran gancho”, dijo a AFP Evelyn Watters, cofundadora y directora ejecutiva de los Golden Trailer Awards.

Tiene que traer “una historia innovadora, personajes convincentes, un momento emotivo, y algo que las audiencias no hayan visto antes”, explicó Watters.

- “Un tentador aperitivo” -

Un tráiler exitoso es “un tentador aperitivo”, resumió Watters.

El balance perfecto reside en considerar lo que los estudios y las plataformas de streaming quieren y crear una “experiencia visceral”, explicó Mark Dacey, vicepresidente sénior y director creativo ejecutivo de Create Advertising Group.

Se trata de montar un rompecabezas, opinó Taylor Engel, director creativo de la compañía que llega con 16 nominaciones este año por trabajos ligados a “Pecadores”, “Tron: Ares” y “Only Murders in the Building”, entre otros.

La materia prima proviene de los estudios, que pueden enviar escenas o la película completa.

El desafío creativo está en combinar imágenes, audio y efectos para “mostrar la película en cierta manera”.

El nicho ha evolucionado a lo largo de las décadas, marcado por una fuerte competitividad. En la disputa por conquistar a los estudios, muchas piezas han ido directo al cementerio de tráileres, sin ver la luz del día.

“Hay tanto contenido hoy en día que el objetivo del tráiler no es solo mostrar la película lo mejor posible, sino destacar entre algunos de los otros tráilers que hay”, agregó Dacey.

En este contexto, no es extraño para estos artistas escuchar que el tráiler fue mejor que la película, algo que incluso tiene su propia categoría en la premiación: el Golden Fleece, que este año disputan piezas de “Shell”, protagonizada por Elizabeth Moss, y el horror “The Strangers: Chapter 3”, entre otros.

- Sin IA -

Pero a pesar de la demanda y la competitividad, Taylor Engel sostuvo que no sienten, por ahora, la presión de la expansión de la inteligencia artificial que preocupa a otros sectores de Hollywood.

El creativo detalló que la toma de decisiones para cada cuadro de los preciosos segundos disponibles es crucialmente humana.

“Cada corte tiene una razón muy específica: por qué combinas un plano con cierta música, y por qué no tomamos simplemente las líneas de diálogo directamente de la película”, dijo Engel.

“La IA puede mejorar en recrear lo que se ha hecho en el pasado, pero lo que es emocionante acerca de los tráileres es cuando ves algo que no has visto antes, hecho de una manera diferente”.