Rectora de la Unachi es hospitalizada de urgencias

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas, fue ingresada de urgencia este jueves, 28 de mayo, en un hospital privado en la provincia de Chiriquí, bajo una condición médica que aún se desconoce.

Se conoció que en el centro hospitalario se encuentra acompañada por las vicerrectoras Olda Cano y Rosa Moreno. Este percance de salud ocurre en una semana tensa para la académica, quien recientemente tuvo que salir a desmentir los fuertes rumores que circulaban sobre su supuesta renuncia al cargo, asegurando que continuará al frente de la institución.

El suceso coincide con las contundentes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó la situación actual de la UNACHI como “lamentable” y acusó a la administración de convertir la casa de estudios en el “feudo de una rectora”.

El mandatario criticó el mal uso de la autonomía universitaria y advirtió de forma tajante que, por el momento, su gobierno no destinará “un solo centavo” a dicha universidad. “Si por mí fuera y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer”, manifestó categóricamente el gobernante.