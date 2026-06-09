$!Cuarto Puente pone en la mira la Estación del Ferrocarril de Balboa

La antigua estación ferroviaria de Balboa, una estructura con más de un siglo de historia ligada al desarrollo del ferrocarril y la antigua Zona del Canal, será posiblemente demolida como parte de las obras de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Carlos Trottman, gerente de construcción de viaductos y puente del proyecto, explicó que el diseño contempla una compleja red de viaductos, rampas e intercambiadores que conectarán el sector de Albrook con el Cuarto Puente y posteriormente con la ampliación de la carretera hacia Arraiján. Según indicó, esta configuración busca ofrecer una solución al congestionamiento vehicular que enfrenta diariamente la población del oeste del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, confirmó que la estación se encuentra dentro de la ruta del viaducto de acceso al Cuarto Puente y que ya se gestionan las autorizaciones necesarias para su demolición. Según explicó, los trabajos incluyen la reubicación de una grúa ubicada en el área, mientras que el resto de las instalaciones serán removidas para permitir el avance del proyecto.

Sin embargo, Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, considera que el trazado actual del proyecto pudo haberse diseñado de forma que evitara afectar estructuras históricas.

Mientras, MiCultura informó que mantiene seguimiento al caso y que ha sostenido reuniones con representantes comunitarios, el Consorcio Panamá Cuarto Puente y el Ministerio de Obras Públicas. La entidad aclaró que, aunque la estación posee valor cultural e histórico, no cuenta con una declaratoria patrimonial formal, requisito establecido por la legislación vigente para otorgarle protección legal específica.