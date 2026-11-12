$!Cuscú lleva las raíces afro canaleras al mundo

El documental panameño “Cuscú”, primera obra de la directora Risseth Yangüez Singh, fue seleccionado para participar en la sección Luminous del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA 2026), que se celebrará del 12 al 22 de noviembre en Países Bajos. La producción tendrá su estreno mundial el próximo 17 de noviembre, en Pathé City 5, con una sesión de preguntas y respuestas junto a la cineasta.

La película aborda la identidad afrodescendiente, la memoria familiar y la resistencia al racismo a partir de una conversación entre Risseth Yangüez Singh y su abuela mientras preparan una mudanza. A través de fotografías, cartas y videos familiares, la historia conecta recuerdos personales con episodios históricos como la construcción del Canal de Panamá y la resistencia del líder cimarrón Bayano.

La directora explicó a Metro Libre que la idea nació de sus inquietudes sobre el cabello afro y las razones por las que sentía que debía alisarlo. “Quería entender entonces el origen de la negación y el rechazo que había hacia el cabello afro”, precisó.

Yangüez Singh detalló que “el título recupera precisamente ese término despectivo y lo convierte en una invitación a reflexionar sobre la identidad y las raíces”.

“La película usa el cabello de detonante para hablar de la historia afropanameña”, destacó la cineasta, quien enfatizó que “espero que el público entienda que hay muchas formas de ser negras en distintos lugares del mundo y que desde aquí hay una historia todavía por hablar y por entender desde esa negritud”.

Por su parte, Said Isaac, productor de la película y miembro fundador de Mente Pública, manifestó que la selección representa un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años y a la historia que propone la producción. “Es un reconocimiento del trabajo que hemos venido haciendo y de lo que la película quiere contar”, expresó.

Isaac explicó que el proceso incluyó el respaldo de organismos nacionales e internacionales y un trabajo de montaje junto a la editora mexicana Clementina Mantelini.

El productor también destacó que la participación en el IDFA permitirá explorar nuevas oportunidades para la película, ya que el equipo estará presente en el mercado Docs for Sale, donde buscará establecer contactos con distribuidores y agentes de ventas para ampliar su recorrido internacional.