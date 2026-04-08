Daddy Yankee, Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina de la Grabación anunció que el canta autor Daddy Yankee, será la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación .

Daddy Yankee, pionero e impulsor de la globalización del reggaetón, será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios. Su trayectoria representa un ejemplo de superación personal, resiliencia y creatividad.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

“Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”.

“Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee.

“Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios.

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles, 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin Grammy.

El concierto tributo contará con versiones de su reconocido repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos más cercanos.