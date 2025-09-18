Cultura

Dará un concierto de clarinete bajo

El artista Matthew Jansen promete una velada especial que combina música moderna con piezas clásicas

J.Andrade | El clarinetista panameño Matthew Jansen Giraldo.
Zulema Emanuel
18 de septiembre de 2025

El clarinetista panameño Matthew Jansen Giraldo, con estudios de maestría en Escocia, presentará esta noche el concierto “De Escocia y de Italia” a las 8 p.m., en el Teatro Balboa.

Lo más destacado de la noche es el instrumento que interpretará: el clarinete bajo. Cuenta que es el doble del tamaño de un clarinete normal y poco común como solista. Jansen busca mostrar sus sonoridades únicas y más graves para que el público panameño lo conozca mejor.

El programa incluye el concierto para clarinete bajo y orquesta de la compositora irlandesa Geraldine Green. El músico describió la pieza como “jovial, graciosa y divertida”, prometiendo una experiencia accesible y entretenida para todos.

La orquesta, dirigida por el panameño Ricardo Risco, también interpretará una obra de su autoría y el “Tríptico Botticeliano” del compositor italiano Ottorino Respighi, que musicaliza tres famosas pinturas del artista Sandro Botticelli.

