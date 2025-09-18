Dará un concierto de clarinete bajo

El clarinetista panameño Matthew Jansen Giraldo, con estudios de maestría en Escocia, presentará esta noche el concierto 'De Escocia y de Italia' a las 8 p.m., en el Teatro Balboa. Lo más destacado de la noche es el instrumento que interpretará: el clarinete bajo. Cuenta que es el doble del tamaño de un clarinete normal y poco común como solista. Jansen busca mostrar sus sonoridades únicas y más graves para que el público panameño lo conozca mejor.El programa incluye el concierto para clarinete bajo y orquesta de la compositora irlandesa Geraldine Green. El músico describió la pieza como 'jovial, graciosa y divertida', prometiendo una experiencia accesible y entretenida para todos. La orquesta, dirigida por el panameño Ricardo Risco, también interpretará una obra de su autoría y el 'Tríptico Botticeliano' del compositor italiano Ottorino Respighi, que musicaliza tres famosas pinturas del artista Sandro Botticelli.