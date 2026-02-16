“Dardos”, el éxito de Romeo Santos y Prince Royce que ya es Oro en España

Romeo Santos y Prince Royce fueron reconocidos recientemente en España con el Disco de Oro por su sencillo “Dardos”, el tema más escuchado de su ambiciosa producción conjunta, Better Late Than Ever.

Este logro en tierras europeas no solo valida la fuerza global de ambos artistas, sino que posiciona a su primer álbum colaborativo como uno de los proyectos más influyentes del 2026.

Con este reconocimiento, el dúo reafirma que su química musical es capaz de romper récords y fronteras, manteniendo la bachata en la cima de la conversación internacional.

“Dardos” destaca como una joya de producción que fusiona la bachata tradicional con elementos de R&B, afrobeat, ritmos tropicales y elegantes arreglos sinfónicos.

En una propuesta lírica innovadora, Santos y Royce recurren a la astrología para diagnosticar las cicatrices de un amor tóxico, logrando una narrativa tan mística como visceral.

El lanzamiento del video oficial de este tema se convierte en el tercer audiovisual del álbum, siguiendo la estela de éxitos de “Lokita Por Mí”, con el que abrieron el año, y “Estocolmo”, estrenado a finales de 2025.

Con esta entrega, los ídolos dominicanos continúan expandiendo el universo de su alianza, demostrando que su evolución sonora no tiene límites.