De dientes “de chicle” a joyas

AFP | La odontóloga colombiana Jenny Villada, conocida como la “Doctora Sonrisas” por su trabajo con artistas urbanos, participará en los Premios Juventud. Durante una entrevista, Villada explicó que la tendencia en diseños de sonrisa ha cambiado radicalmente.

Cuenta que, si bien antes la mayoría de las personas buscaban dientes muy blancos, casi artificiales, ahora se valora la naturalidad. La nueva moda entre los artistas urbanos, especialmente los reguetoneros, es lucir dientes con un aspecto más natural, pero con el añadido de joyas dentales.

“Estos adornos pueden ser de oro, en forma de emojis, o incluso con incrustaciones de piedras preciosas”, manifestó la odontóloga. Asegura que esto muestra una clara inclinación por la personalización y la innovación.

La experta, que ha colaborado con figuras como Rauw Alejandro, De La Ghetto, Vico C, y Sech, entre otros, subrayó la importancia de elegir a un profesional calificado para este tipo de procedimientos. Además de destacar que la higiene bucal es crucial, la doctora Villada insiste en el uso diario del hilo dental como una práctica indispensable, incluso por encima del enjuague bucal.

Finalmente, aconseja a sus pacientes, sean famosos o no, que se dejen asesorar por el odontólogo, ya que un buen diseño de sonrisa debe ser único para cada persona. Pueden saber más de ella en @jennyvilladaclinicas en Instagram.