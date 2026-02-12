Decameron impulsa la biodiversidad

Decameron All Inclusive Hotels & Resorts culminó su Concurso de Biodiversidad, una iniciativa que involucró a 19 hoteles en seis países y fortaleció su gestión ambiental en la región.

Los equipos desarrollaron proyectos enfocados en la protección de la fauna silvestre, el cuidado de los entornos naturales y la educación ambiental, integrando estas acciones a su operación diaria y a su vínculo con las comunidades, según explicaron.

Entre los principales resultados, más de 2.250 animales domésticos y silvestres fueron beneficiados a través de distintas iniciativas de conservación.

Se realizaron jornadas de bienestar animal con esterilizaciones, vacunaciones y adopciones responsables, además de acompañar la liberación de 1.400 tortugas marinas junto a autoridades ambientales en diversos países como México y El Salvador.

También se intervinieron 9.456 metros cuadrados mediante limpiezas de playas, siembra de árboles y adecuación de espacios para fauna rehabilitada. Además, el programa incluyó más de 4.750 horas de formación ambiental y 5.600 horas de voluntariado, consolidando la participación activa de colaboradores, huéspedes y comunidades.