Del abuso a la rebelión

El clásico de Fuenteovejuna regresa a los escenarios panameños con una versión renovada y cargada de identidad afrodescendiente. Fuenteovejuna Cimarrón, dirigida y adaptada por Isabel Burgos, se presentará del 21 al 24 de mayo en el Teatro Nacional.

La puesta en escena traslada la historia original desde la España del siglo XV hasta el Archipiélago de Las Perlas, donde esclavos africanos, sometidos a la pesca de perlas, se unen para enfrentar los abusos y luchar por su libertad junto al rey cimarrón Felipillo.

La obra también muestra el proceso de creación teatral dentro de la misma producción, planteando una reflexión sobre quién tiene derecho a reescribir la historia y cómo las luchas del pasado siguen conectadas con la actualidad. “Esta no es una adaptación meramente estética”, señaló la directora Isabel Burgos. “Es una pregunta que le hacemos al presente: ¿Cómo podemos, colectivamente, librarnos de la opresión sistemática que nos agobia? Lope de Vega la hizo en 1619. Nosotros la hacemos hoy, aquí, con nuestra propia historia”.

La música original está a cargo del grupo panameño Afrodisíaco, reconocidos internacionalmente tras ganar la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016.

El elenco incluye a Arturo Wong Sagel, Claribel González, Augusto Posso, Rogelio Bustamante, Erik Rodríguez, Juan Carlos Avendaño, junto a otros actores.