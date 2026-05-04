Demi Moore, la oscarizada Chloé Zhao y el chileno Diego Céspedes, en el jurado de Cannes

La estrella de Hollywood Demi Moore, la cineasta china Chloé Zhao y el director chileno Diego Céspedes integrarán el jurado del 79º Festival de Cannes, presidido por el realizador surcoreano Park Chan-wook, anunciaron el lunes los organizadores.

El jurado, en el que también figuran el actor sueco Stellan Skarsgard y el guionista habitual de Ken Loach, Paul Laverty, otorgará la Palma de Oro de esta edición, que se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo.

Los otros miembros del jurado son la actriz etíope-irlandesa Ruth Negga, la directora belga Laura Wandel y el intérprete de origen marfileño Isaach de Bankolé, agregó la organización en un comunicado.

Para la actriz Demi Moore supone el regreso a la Croisette, después de protagonizar en 2024 “La sustancia”, la película que marcó la vuelta a las pantallas de esta estrella de los años 1990 (“Ghost”).

La directora Chloé Zhao, por su parte, es uno de los nuevos talentos de Hollywood, desde que ganó el Óscar a la mejor película y a la mejor dirección con “Nomadland”, en 2021. Suya es también la reciente “Hamnet”, sobre el duelo de William Shakespeare y su mujer Agnes tras la muerte de su hijo.

El chileno Diego Céspedes se coronó en la sección paralela Una Cierta Mirada de Cannes en 2025 con su ópera prima “La misteriosa mirada del flamenco”, sobre un grupo de mujeres transgénero que sufren una enigmática enfermedad.

Este jurado tendrá que decidir qué obra toma el relevo de la ganadora del año pasado, “Un simple accidente”, del iraní Jafar Panahi, entre los 22 filmes que aspiran esta vez a la Palma de Oro, tres de ellos españoles.

Entre los candidatos al máximo galardón están el español Pedro Almodóvar y su “Amarga Navidad”, séptima ocasión en la que el director manchego compite, el japonés Hirokazu Kore-eda (“Sheep in the Box”) que ya cuenta con una Palma de Oro, y el estadounidense James Gray con “Paper Tiger”, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson.

En paralelo, otro jurado, presidido por la directora española Carla Simón, concederá la Palma de Oro al mejor cortometraje. La catalana estuvo en competición el año pasado con su tercer largometraje “Romería”.

Entre los cortometrajes seleccionados en esta edición figuran “Para los contrincantes”, del argentino Federico Luis, y “Pelotón trueno”, del colombiano Theo Montoya.