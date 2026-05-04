Municipio de Panamá agiliza red de agua potable que beneficiará a 20 mil personas.

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Junta Comunal, puso en marcha un proyecto de instalación de nuevas tuberías de agua potable en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Hasta el momento, las cuadrillas han logrado instalar 300 metros lineales de tuberías, un avance significativo que busca garantizar la continuidad y calidad del suministro hídrico en este sector de la ciudad.

La intervención responde a una demanda histórica de los vecinos, quienes por años han lidiado con un servicio irregular. Según informaron las autoridades locales, la obra impactará de forma directa a los residentes de cuatro barriadas clave: Plaza Valencia, Casa Real, Las Cumbrecitas y La Rotonda, llevando una solución permanente a más de 20,000 personas.

Desde el Municipio destacaron que estas labores son una respuesta directa a los problemas que afectan el día a día de los ciudadanos. La institución enfatizó que la obra es “una solución concreta a una necesidad real de la comunidad, mejorando el acceso al agua potable y las condiciones de vida de miles de familias”.

Con la ejecución de este proyecto, la Alcaldía reafirma su compromiso de atender las solicitudes comunitarias mediante acciones de infraestructura básica. Al priorizar el acceso al agua, la administración busca que “las acciones se sientan en el día a día” de los residentes, fortaleciendo el bienestar social en las zonas que presentan mayores retos de servicios públicos.