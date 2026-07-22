Descubren tratamiento contra la malaria

Un proyecto de investigación desarrollado por el estudiante panameño Isaac Almanza, la profesora Noemí León de Santos y la científica Dra. Lorena Coronado, investigadora de Indicasat AIP, logró un reconocimiento al ser publicado en la revista científica indexada Integrative and Comparative Biology, perteneciente a Oxford University Press.

El artículo, titulado “Actividad antipalúdica de Sargassum fluitans pelágicos y Sargassum natans a lo largo de la costa caribeña de Panamá”, explora el potencial de especies de sargazo que llegan de forma natural a las costas del Caribe panameño como una fuente prometedora para el desarrollo de nuevos tratamientos contra la malaria.

La investigación demuestra que extractos acuosos obtenidos de estas macroalgas marinas lograron inhibir significativamente el crecimiento del parásito Plasmodium falciparum, causante de una de las formas más peligrosas de malaria, sin generar efectos tóxicos importantes en las células evaluadas durante los ensayos de laboratorio.

Estos hallazgos sugieren la presencia de compuestos bioactivos selectivos y solubles en agua, validando la biomasapelágica de Sargassum como un candidato natural prometedor y accesible para el descubrimiento de fármacos antipalúdicos y el desarrollo biotecnológico sostenible.

El proyecto nació en 2023 como parte del Programa Jóvenes Científicos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), donde la Dra. Lorena Coronado actuó como mentora de Isaac Almanza, estudiante del Centro de Educación Básica General Cristóbal Adán De Urriola, en Arraiján. El artículo fue publicado el 3 de julio de 2026.