Destaca en circuito lírico de Europa

El tenor panameño Juan Pomares llegó a la gran final del V Concurso Internacional de Canto de Alcalá de Henares, en España, un prestigioso certamen del circuito lírico europeo. Destacado por la plataforma especializada Opera World, Pomares logró sobresalir como uno de los selectos finalistas en una competencia de alto nivel que reunió a más de 60 participantes de 23 países, donde interpretó con gran éxito obras de compositores de la talla de Wagner y Puccini.

Tras este importante hito en tierras españolas, la agenda del artista no se detiene; Pomares viaja con destino a Austria para recibir clases de perfeccionamiento vocal y realizar una audición ante una de las agencias de representación artística más importantes de Europa.

El cantante valoró el impacto de llevar la bandera panameña a estas instancias finales, un logro sumamente complejo y poco común para los artistas de su país natal: “Panamá difícilmente figura en la parte del arte lírico fuera de Panamá, entonces la experiencia ha sido superlinda. Fuimos más de 60 participantes, pudimos llegar hasta la final y logramos una excelente representación”.