Día del Padre mundialista

La fiebre mundialista ha inspirado los obsequios para el Día del Padre este 2026. Aunque los clásicos perfumes, gorras y relojes no pasan de moda, existen hijos que rompen esquemas, como le ocurrió al productor panameño Alberto Almendral, a quien en una ocasión le regalaron una perrita.

Anécdotas similares tienen el cineasta Abner Benaim, a quien le obsequiaron una papa frita robada, o el cantante Alberto Almendral, a quien le llevaron una bailarina de striptease.

Otros añoran tiempos pasados, como el escritor Carlos Fong, quien extraña las cartas: “Mis hijos me hacían cartas y caricaturas cuando eran niños; todavía conservo algunos dibujos de mi hijo menor”, comentó.

Quien también guarda sus manualidades es el cantautor Julio Chamorro: “Me encantaban las manualidades dedicadas que realizaban mis hijas cuando eran chicas”.