Cultura

Día del Padre mundialista

En medio de las actividades propias del Mundial de Fútbol, algunos preparan sus obsequios para agasajar a los papás este domingo

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Yalena Ortiz
18 de junio de 2026

La fiebre mundialista ha inspirado los obsequios para el Día del Padre este 2026. Aunque los clásicos perfumes, gorras y relojes no pasan de moda, existen hijos que rompen esquemas, como le ocurrió al productor panameño Alberto Almendral, a quien en una ocasión le regalaron una perrita.

Anécdotas similares tienen el cineasta Abner Benaim, a quien le obsequiaron una papa frita robada, o el cantante Alberto Almendral, a quien le llevaron una bailarina de striptease.

Otros añoran tiempos pasados, como el escritor Carlos Fong, quien extraña las cartas: “Mis hijos me hacían cartas y caricaturas cuando eran niños; todavía conservo algunos dibujos de mi hijo menor”, comentó.

Quien también guarda sus manualidades es el cantautor Julio Chamorro: “Me encantaban las manualidades dedicadas que realizaban mis hijas cuando eran chicas”.

La festividad moderna del Día del Padre fue propuesta en 1909 por Sonora Smart Dodd, una mujer que quiso homenajear a su papá.
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