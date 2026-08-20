Cultura

DIA presenta “PiKETUA”, su nuevo lanzamiento de atmósfera urbana y nocturna

DIA presenta “PiKETUA”, su nuevo lanzamiento de atmósfera urbana y nocturna
Notistarz
20 de agosto de 2026

DIA presenta “PiKETUA”, un lanzamiento que profundiza en la tensión emocional entre dos personas que tomaron rumbos distintos pero que aún no logran desprenderse del vínculo que los une.

El tema narra cómo una llamada inesperada reabre una relación marcada por el deseo, el mal timing y asuntos que quedaron sin resolver, en un registro nocturno y melancólico que refuerza la narrativa íntima del artista.

Con este estreno, DIA continúa mostrando la versatilidad de su propuesta urbana, combinando vulnerabilidad y actitud en una historia que explora la dificultad de avanzar cuando alguien permanece en la memoria.

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