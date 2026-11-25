La cantante mexicana Diana Reyes adelantó que trabaja en una nueva etapa musical, esta vez apostando por el mariachi. El proyecto incluye un disco producido por Espinoza Paz, cuyas grabaciones comenzarán en enero.

Esta primicia la reveló durante su participación en la gala especial de Erika Ender, con la que mantiene una gran amistad y a quien acompañó para disfrutar de su trayectoria artística y apoyar sus proyectos.

Reyes contó que desde el primer encuentro ambas tuvieron una conexión especial, basada en su pasión por la música y la solidaridad entre mujeres. Además, aseguró que Ender ha sido una persona que la ha apoyado mucho, por lo que no dudó en estar presente.

También reveló que recientemente terminó una producción en Colombia junto al maestro Ricardo Torres, que incluye algunas composiciones de Espinoza Paz.

Reyes manifestó su entusiasmo por esta nueva propuesta y consideró que es un buen momento para impulsar el mariachi, género que ha ganado reconocimiento y apoyo.

Asimismo, se refirió al papel de las mujeres en la industria musical y celebró el triunfo de Camila Fernández en una importante categoría, al señalar que es motivo de orgullo ver a más mujeres destacarse. Reconoció que abrirse camino en este ámbito puede ser más complicado para ellas, por lo que las animó a continuar trabajando, innovando y demostrando su talento.