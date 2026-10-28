Doble Sentido y Hancer ganan Premio Estela 2026 por canción de merengue

La agrupación venezolana Doble Sentido y el cantante guatemalteco Hancer ganaron el Premio Estela 2026 a Mejor Canción Merengue por “Yo No Estoy Pa’ Eso (Versión Merengue)”, durante la décima edición de estos galardones, celebrada en Ciudad de Guatemala.

El tema es una nueva versión en merengue de “Yo No Estoy Pa’ Eso”, canción que anteriormente había sido reconocida en los Premios Estela en la categoría de Mejor Canción Urbana.

Durante la ceremonia, Ray y Gustavo Calvo, integrantes de Doble Sentido, subieron al escenario para recibir el galardón. La agrupación destacó el significado del reconocimiento y dedicó el premio a Venezuela.

“Este premio va para Venezuela. Somos venezolanos y cada vez que tenemos la oportunidad de representar a nuestro país lo hacemos con muchísimo orgullo”, expresó Calvo.

Actualmente, Doble Sentido desarrolla su carrera desde Panamá, con géneros latinos y buscan ampliar su presencia en otros países de la región.