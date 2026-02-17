Domelipa “Coronas pal despecho”, su nueva balada pop

La cantante e influencer mexicana Domelipa estrenó su nuevo sencillo “Coronas pal despecho”.

Su nueva propuesta musical va dirigida a todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con mal de amores.

“Coronas pal despecho” es una balada pop fusionada con R&B en la que Domelipa revela que, aunque le agrada la idea del amor, entiende que este estado sentimental no es para ella y que todo es culpa de algunas experiencias tóxicas del pasado.

El lanzamiento es la quinta canción que la artista lanza desde su debut musical en 2025 con “La Foto”.