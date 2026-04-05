Don Juan Carlos llega a La Maestranza acompañado de la infanta Elena

Tarde grande para don Juan Carlos que ha revolucionado Sevilla con su presencia desde que aterrizó en la mañana de este Domingo de Resurrección para vivir uno de los días marcados en rojo en el calendario. No sólo para los creyentes que han vivido con fervor esta última jornada de Semana Santa, sino para los amantes de la tauromaquia como él, que esperaban con ansia la llegada de esta tarde para ver reaparecer en La Maestranza al maestro Morante de la Puebla.

Como gran aficionado a la Fiesta y tras responder a la invitación personal del diestro de la Puebla del Río, el rey emérito llegaba a la plaza de toros de la capital hispalense poco antes de la siete de la tarde. Lo hacía acompañado de la infanta doña Elena, que bajaba del mismo vehículo que su padre con una enorme sonrisa encantada de poder vivir esta jornada junto a su progenitor y en su querida Sevilla.

El recibimiento de los sevillanos y el resto de los aficionados agolpados a las puertas del coso andaluz ha sido espectacular. Nada más ver aparecer la figura de don Juan Carlos han estallado en aplausos y en gritos de '¡viva el Rey!', que han sido correspondidos con una sonrisa y un saludo por parte del padre del actual monarca, Felipe VI.

Antes que ellos, ya habían llegado a la plaza de toros Felipe Juan Froilán y Victoria Federia con su pareja, Jorge Navalpotro. Éste también ha sido un domingo especial para él, que ha conocido por primera vez a don Juan Carlos, durante el almuerzo que ha compartido abuelo y nietos a las pocas horas de su llegada a Sevilla.

El cartel del Domingo de Resurrección, encabezada por Morante de la Puebla, lo completaban Roca Rey y David de Miranda, una terna que ha hecho que se llenara la plaza, y entre los afortunados que han estado allí destacan Francisco Rivera y Lourdes Montes, además del cantante de flamenco, Paco Candela.