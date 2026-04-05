Joven fallece tras clavado en chorro de Río Indio

El Sistema Nacional de Protección Civil confirmó el fallecimiento de una joven de 22 años en el sector de Río Indio, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con los informes preliminares del Sinaproc, la víctima participaba en un retiro espiritual cuando ingresó a un chorro del área y tras realizar un clavado, sufrió un golpe que la dejó sumergida.

“Personas que se encontraban en el lugar lograron sacarla del agua e intentaron brindarle maniobras de reanimación, pero no fue posible salvarle la vida”, detalló la entidad.

Además, informaron que equipos de emergencia, en coordinación con la Policía Nacional de Panamá, atendieron la situación y notificaron al Ministerio Público de Panamá para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Ante este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución en ríos y áreas de recreación acuática, evitando conductas de riesgo que puedan poner en peligro la vida.