Don Lucho Moreno deja un legado de civismo y superación

ML | Panamá despide a Luis Horacio Moreno Tejeira, un hombre cuya vida fue un testimonio de integridad, esfuerzo y amor por su patria. Su trayectoria, capturada en la obra biográfica “Lucho Moreno: de Macaracas a Nueva York”, escrita por Jorge Iván Mora, narra la asombrosa odisea de aquel joven que salió de su natal Macaracas con una “sed de sabiduría” que lo llevó a graduarse con honores en el extranjero y a convertirse, en 1970, en el primer panameño en presidir el Chase Manhattan Bank.

En las emotivas páginas de sus memorias, “Don Lucho” plasmó la esencia de su espíritu: un agradecimiento eterno a sus raíces, a sus padres “Mamaila y Papalacho”, y a su amada familia. “Aquí están, en vivo, la relación íntima de la amistad, de las alegrías y las penas compartidas... no tengo nada que revivir, porque todo aún palpita en sus intimidades”, escribió con la sensibilidad de quien sabe que la fraternidad es un tesoro inagotable. Su reciente partida, el 9 de abril, deja un vacío inmenso en el sector financiero y en el mundo de las letras, pero su ejemplo de civismo permanece como una guía para las futuras generaciones.

La obra, de más de 400 páginas, se queda entre nosotros como un “tesoro literario” que documenta las hazañas de un hombre que hizo de la ética su principal bandera.