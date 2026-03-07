Draco Rosa estrena “Montserrat”, primer sencillo de su próximo álbum ‘Olas de Luz’

El cantautor Draco Rosa, ganador de varios Grammy y Latin Grammy, estrena hoy “Montserrat”, el primer sencillo y video de su nuevo álbum, Olas de Luz.

“Nacido del caos y el pulso crudo de la vida”, “Montserrat” abre el ciclo de lo que será la nueva producción discográfica del artista. “Montserrat” no es solo una canción; es una experiencia.

Esta pista lleva a un recorrido por el amor que desafía el tiempo y el espacio, con letras que pintan imágenes vívidas de paisajes impresionantes, recuerdos compartidos y conexiones fatídicas.

Un romance similar al de Drácula, pero con una narrativa tan atemporal, ambientada en un hermoso telón de fondo que es perfecto para esos paseos nocturnos o conversaciones profundas entre amigos.

“Tras 43 años creando melodías, este viaje captura la semblanza de un amor eterno... un disipador de la oscuridad”, comenta Draco Rosa.

El sencillo cuenta con la participación de su legendaria banda y el sonido único de Phantom Vox.

El video fue grabado en el Gallery Inn en Viejo San Juan, Puerto Rico, en el mismo cuarto donde parte de la grabación y producción del álbum fue creado. La dirección del video estuvo a cargo de Redamo Rosa, quien captura la atmósfera íntima y cinematográfica que define esta pieza sonora, resaltando así la conexión especial entre el lugar y la música.

Con el álbum “Olas de Luz”, Draco Rosa invita a unirse a un movimiento que celebra la vida cruda y la música hecha a mano. Promete ser una joya musical para todos aquellos que anhelan autenticidad en la música, destinado a ser una obra especial para los amantes de la música y coleccionistas de todo el mundo. Así que conéctate, vibra y deja que “Montserrat” te lleve en un viaje que no olvidarás.