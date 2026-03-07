Sismo de magnitud 4.6 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá emitió un reporte preliminar sobre un evento sísmico registrado la mañana de este sábado, 7 de marzo. Explicaron que el temblor ocurrió exactamente a las 10:21 a.m. (hora local), sorprendiendo a los residentes de la zona occidental del país y áreas colindantes con la nación vecina.

De acuerdo con los datos técnicos, el sismo tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad superficial de apenas 10 kilómetros, lo que aumenta las posibilidades de que fuera sentido con fuerza en las poblaciones cercanas. El epicentro se localizó en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, específicamente a 13 kilómetros al oeste de Progreso, en la provincia de Chiriquí.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños estructurales ni personas heridas a causa de este movimiento telúrico. El Instituto de Geociencias se mantiene monitoreando la actividad en la zona para determinar si se producen réplicas y recomienda a la población mantener la calma y seguir las fuentes oficiales de información.