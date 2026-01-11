Dylan Coronel y Adriel Favela no pierden sus raíces con “Honor y Gloria”

Los cantantes Dylan Coronel y Adriel Favela, se unen para el estreno de “Honor y Gloria”, un tema de sobre el crecimiento, la transformación y el éxito construido desde abajo.

La canción narra, con honestidad y fuerza, el recorrido de quien pasa de la carencia a la conquista de nuevas metas, sin perder de vista sus raíces ni la lealtad de quienes lo acompañaron en el camino.

Con versos memorables, el tema se posiciona como un testimonio de superación y ambición. En lo musical, la canción logra una fusión precisa entre el requinto tradicional y la narrativa contemporánea del corrido bélico, reflejando la evolución artística de Dylan y su visión dentro del Regional Mexicano actual.

Este lanzamiento formará parte del nuevo álbum de Dylan Coronel, programado para estrenarse el próximo 6 de marzo, y representa una declaración clara de identidad y madurez creativa. “Honor y Gloria” no es solo una canción, sino una afirmación de principios y una muestra del nivel artístico que Dylan Coronel aporta a la nueva ola del Regional Mexicano.

Con esta colaboración, Dylan Coronel y Adriel Favela consolidan su posición como referentes de una generación que honra la tradición mientras impulsa el género hacia nuevos territorios sonoros.