Educación patrimonial y proyectos

Más allá de las excavaciones, el trabajo que se desarrolla en El Caño abarca conservación especializada, programas educativos y un plan de vinculación comunitaria que busca proteger y proyectar el patrimonio arqueológico de la región.

La fundación cuenta con especialistas en conservación que atienden tanto los lugares de extracción como el laboratorio. La conservación in situ se enfoca en la estabilización de las piezas, su levantamiento cuidadoso, micro excavación y pequeñas reparaciones que garanticen que el artefacto mantenga la unidad tal como fue hallado.

En laboratorio, los trabajos se centran en reforzar esa estabilización y avanzar en procesos de reconstrucción, procurando dejar en evidencia qué partes son originales y cuáles han sido intervenidas.

En el ámbito educativo, la fundación impulsa talleres, seminarios y escuelas de campo dirigidas a estudiantes de arqueología y conservación.

El programa “Los Mensajeros del Pasado” se desarrolla en dos fases. La primera consiste en visitas al parque, donde los estudiantes participan en talleres de excavación; mientras que la segunda, actualmente en desarrollo, utiliza herramientas de e-learning para que los alumnos sigan las investigaciones desde sus escuelas, interactúen con arqueólogos y elaboren informes.

La arqueóloga Julia Mayo, quien lidera los trabajos en el sitio, señaló que el equipo inició un proyecto de prospección con tecnología LiDAR en el valle del río Grande, incluyendo zonas cercanas a Sitio Conte y Cerrezuela. El objetivo es localizar antiguas ciudades, caminos y estructuras vinculadas a los grupos enterrados en las necrópolis para reconstruir el paisaje político y económico de esta sociedad prehispánica.