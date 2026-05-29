$!Educación y control, para frenar el ruido

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El Acuerdo Municipal No. 32 de 2014 regula los horarios permitidos para trabajos de construcción. Las obras civiles solo pueden realizar actividades ruidosas de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m.; los sábados y días feriados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; mientras que los domingos, fiestas nacionales y días de duelo nacional están prohibidas las labores que generen altos niveles de ruido. Las denuncias pueden realizarse en la línea 150 de la Alcaldía de Panamá, el 311 o en la plataforma digital de participación ciudadana.