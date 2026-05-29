$!Educación y control, para frenar el ruido

El ruido excesivo continúa siendo una de las principales molestias para residentes. Aunque las fiestas clandestinas y los “parkings” forman parte de las denuncias más frecuentes, el problema también se extiende a trabajos de construcción fuera de horario, actividades en locales cerrados, cultos y otras jornadas.

José Clemente Lasso, sociólogo, explicó que algunas de estas conductas responden a expresiones culturales y formas de entretenimiento que chocan con las normas de convivencia pacífica establecidas dentro de la sociedad.

Desde la Alcaldía de Panamá, Alexandra López, directora de Legal y Justicia, indicó que las denuncias son atendidas mediante inspecciones en el área afectada utilizando sonómetros para medir los niveles de ruido.

El representante de Don Bosco, Pier Janson, señaló que actualmente existen limitaciones operativas con los jueces de paz, situación que dificulta la atención rápida de los casos denunciados por residentes.

Por su parte, César Kiamco, representante de Bella Vista, afirmó que las constantes quejas reflejan una preocupación real de vecinos afectados por actividades que alteran la tranquilidad en áreas residenciales. “No se trata solo de sancionar, sino de ordenar la convivencia en los barrios y garantizar el derecho al descanso y la seguridad”, expresó.

Las normas municipales establecen límites específicos para controlar las emisiones de ruido. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 1 de 2004, en áreas residenciales se permite un máximo de 60 decibeles entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., mientras que en horario nocturno los niveles deben disminuir.