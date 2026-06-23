El caos familiar y el fútbol se toman el escenario

La comedia teatral “Mamá se escapó al Mundial” continúa con sus últimas funciones en el Teatro La Plaza, presentando una historia llena de enredos familiares, mensajes confusos y situaciones inesperadas que llevan a sus personajes a sacar conclusiones fuera de control.

La obra comienza cuando una madre desaparece dejando pistas poco claras, lo que provoca que su familia entre en crisis. Papá dramatiza la situación, los hijos crean teorías absurdas y la vecina alimenta aún más el caos con sus ocurrencias. Mientras todos imaginan posibles secuestros, romances y misterios, la realidad resulta ser mucho más sencilla: mamá decidió cumplir su sueño de vivir la emoción del Mundial y gritar un gran “GOOOOOOOL”.

“Una comedia de malentendidos, WhatsApps malinterpretados y caos familiar”, explicó la actriz Dayra Torres. La obra además cuenta con las actuaciones de Massiel Quintana, Nelson Figueroa, Erik Rodríguez y Zabdi Batista. Las últimas funciones se realizarán mañana, el jueves 25 y viernes 26 de junio, a las 8:00 p.m. También, el sábado 25 de junio habrá doble función a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.