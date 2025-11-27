“El Cascanueces” vuelve con toda la magia de la Navidad y una novedosa versión

Cada diciembre, la Navidad en Panamá se ilumina con la esperada tradición del ballet “El Cascanueces”, una joya del repertorio universal con música de Tchaikovsky que celebra la inocencia y la fantasía.

Este año, el Ballet Nacional de Panamá presenta una edición especialmente emocionante, con 11 funciones programadas del 4 al 14 de diciembre en el majestuoso Teatro Nacional, afirmó la profesora Gloria Barrios, actual directora de la Compañía Nacional de Danzas del Ministerio de Cultura.

De acuerdo con Barrios, la obra inspirada en el cuento de E.T.A. Hoffmann promete transportar al público a un mundo encantado donde el Cascanueces cobra vida y lleva a la niña Clara a un reino de dulces y sueños, una historia familiar que el público de todas las edades adora y agota las entradas rápidamente.

La gran novedad de la versión 2025 es la coreografía exclusiva creada por el reconocido maestro David Makhateli, ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres, afirmó la directora de la Compañía Nacional de Danzas.

Cuenta que Makhateli, con una profunda y larga trayectoria de vínculo artístico con Panamá, asume por primera vez el reto de montar esta obra con toda la compañía del Ballet Nacional, diseñando una versión auténtica, fresca y profundamente teatral. Este ambicioso montaje no solo trae una nueva visión coreográfica, sino que también estrena nuevos decorados y vestuarios, una renovación completa que busca actualizar este clásico navideño para el público panameño.

Con un elenco de cerca de 90 bailarines, entre profesionales del Ballet Nacional y estudiantes de academias, esta producción es un verdadero esfuerzo colectivo.

Además, en algunas funciones, el público tendrá el privilegio de ver al primer bailarín invitado Ciro Tamayo del Ballet Sodre de Uruguay, junto a las estrellas locales.

La directora Gloria Barrios ha destacado el gran trabajo de preproducción de meses, coordinado por el director artístico Sasa Adamovic, para lograr esta puesta en escena que, sin duda, se convertirá en un tesoro inolvidable de la temporada navideña.