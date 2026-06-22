Conocido como Jaffa o Yafo, el Casco Antiguo de Tel Aviv, en Israel, es una mezcla de cultura antigua que alberga a una población moderna, la cual disfruta la fiesta, la comida y paseos por sus diversas callejuelas, parques o sitios históricos.

Esta ciudad, que desde el inicio de los tiempos fue considerada como la puerta de entrada al Antiguo Israel de la época bíblica, alberga una serie de edificaciones muy ligadas a los inicios del cristianismo.

En la cumbre del puerto de esta urbe podemos encontrar la iglesia católica de San Pedro, con un reloj que domina el horizonte y sirvió históricamente como faro para los navegantes. Parte de su historia destaca que este templo conmemora los milagros del apóstol Pedro en la antigua Jope, como la resurrección de Tabita, una judía.

Asimismo, podemos encontrar la Puerta de la Fe, un arco de piedra con relieves, esculpido entre 1973 y 1975, que según nuestro guía, expresa la promesa de la tierra a nuestros ancestros: Abraham, Isaac y Jacob.

Avanzando por la avenida central, están los restaurantes árabes más destacados, en donde se puede disfrutar un buen shawarma, un delicioso Knafeh (dulce de queso y helado) o simplemente tomar un té caliente.

Hay mucha música, comida, algarabía de propios y forasteros, todos disfrutan del Yafo (la hermosa o la bella).