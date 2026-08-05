El clima redefine los territorios de las mariposas, advierte estudio

El cambio climático está alterando la cartografía mundial de las mariposas, y si bien una mayoría está ampliando su área de distribución, una parte nada desdeñable ve cómo la suya se reduce, lo que a la larga podría amenazar su supervivencia, sostiene un estudio divulgado este miércoles.

El análisis, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, muestra que el 79% de los cambios de área de distribución documentados están asociados al calentamiento global y a los fenómenos meteorológicos extremos.

Los demás motores de redistribución también son de origen humano: cambios en el uso del suelo, agricultura intensiva, urbanización, fragmentación de los hábitats o introducción de especies invasoras.

Los investigadores recopilaron datos sobre 1.758 especies de mariposas en 105 países y territorios.

Se trata de una de las síntesis más importantes realizadas hasta la fecha sobre la evolución de la distribución de estos insectos.

- Una "buena noticia" -

Las mariposas se consideran importantes indicadores del estado de los ecosistemas debido a su sensibilidad a las variaciones de temperatura, a su ciclo de vida corto y a su dependencia de plantas huésped específicas.

El aumento de las temperaturas empuja a algunas especies más hacia el norte o hacia altitudes más elevadas para volver a encontrar condiciones favorables para su supervivencia.

Los desplazamientos en altitud, sin embargo, solo representan el 22% de los cambios observados.

En total, el 80% de las especies estudiadas ha ampliado su área de distribución y el 27% la ha visto reducirse.

Aunque los porcentajes llamen la atención, el estudio indica que algunas especies presentan varios tipos de desplazamientos según las distintas localizaciones o regiones que ocupan, lo que ilustra la complejidad de las respuestas al cambio climático.

Jonathan Lenoir, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y uno de los autores del estudio, dijo a AFP que el resultado "es más bien una buena noticia, porque demuestra que las especies de mariposas son capaces de migrar y cambiar su área de distribución para adaptarse a los cambios".

No obstante, sugirió mantener la prudencia: es "más fácil detectar y documentar la instalación de nuevas poblaciones" más allá del área de distribución histórica de una especie, "que confirmar la desaparición total de todos los individuos de una población en el margen de la distribución (extinción local)", explicó Lenoir.

Esto hace que las contracciones de territorio sean más difíciles de documentar.

Otra limitación es que una gran parte de las observaciones se concentra en llanuras de baja altitud y cerca de zonas urbanas, lo que puede introducir un sesgo.

- Adaptación con límites -

Pero esta capacidad de las mariposas para migrar y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas también tiene sus límites, advierte Lenoir.

"No estamos a salvo de un efecto umbral", advirtió.

Más allá de cierto aumento de las temperaturas mundiales, las "contracciones de las áreas de distribución podrían imponerse sobre el proceso de expansión", con "alteraciones en la distribución de ejemplares vivos que serán mucho más rápidas y repentinas".

Esto podría acarrear "extinciones potenciales".

Otro estudio, publicado en agosto de 2024 en Global Ecology and Biogeography, estimaba que el 84% de las 268 especies europeas de mariposas estudiadas verían su territorio reducirse de aquí a 2080 si las temperaturas mundiales siguen aumentando.

Además, "no todas las especies de mariposas podrán necesariamente migrar más al norte en latitud o más alto en las montañas en respuesta al aumento global de las temperaturas", concluyó Lenoir.