El Despacho de la Primera Dama intensifica la ayuda humanitaria

El Despacho de la Primera Dama mantiene una intensa movilización de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas por los recientes movimientos sísmicos en el país, coordinando el envío de miles de botellas de agua potable, pañales, alimentos secos y enlatados, carpas, colchones e insumos de primera necesidad gracias a la solidaridad de la ciudadanía y la empresa privada.

Como parte de la respuesta institucional, la primera dama Maricel Cohen de Mulino se ha trasladado junto a ministros y autoridades locales a puntos críticos en las provincias de Los Santos y Herrera, incluyendo distritos como Macaracas y comunidades como La Colorada y Chepo de Las Minas, para supervisar la entrega directa de los apoyos.

Durante estas visitas de campo, las autoridades han recorrido centros hospitalarios locales y puntos de acopio, como el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, además de evaluar los daños en los hogares y canalizar soluciones habitacionales prioritarias. Las labores de recolección continúan activas en el centro de acopio del Parque Omar, donde se siguen recibiendo donaciones y materiales de embalaje para mantener el flujo constante de asistencia y acompañar a los damnificados.