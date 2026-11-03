El documental “Mimy & Tony: La Creación de un Sueño” llega a Hulu

“Mimy & Tony: La creación de un sueño”, un conmovedor documental musical dirigido por el percusionista y productor ganador del Latin Grammy Tony Succar, llega a Estados Unidos a través de Hulu y hulu on Disney+.

Distribuida en EE.UU. por Miércoles Entertainment Studios, la película cuenta la extraordinaria historia de la cantante peruana Mimy Succar y su hijo Tony, quienes convierten un sueño musical largamente anhelado en un viaje de reconciliación familiar, triunfo artístico y una historia ganadora del Grammy.

Lo que comienza como un proyecto de álbum entre madre e hijo se transforma en una historia profundamente personal sobre las segundas oportunidades, el poder sanador de la música y los lazos duraderos de la familia.

Tras décadas de haber dejado en pausa sus aspiraciones musicales, Mimy recibe una nueva oportunidad de perseguir su sueño después de participar en La Voz Perú.

Con Tony a su lado, entra por primera vez a un estudio de grabación para hacer su álbum debut, y emprende un viaje que transformará no solo su carrera, sino también a su familia.

“Mi madre renunció a su sueño para criarnos. Poder ayudarla a cumplirlo, y luego verla hacer historia, es el mayor regalo que he recibido como hijo. Espero que las familias lo vean juntas”, dijo Tony Succar.

Con vibrantes presentaciones de salsa e íntimos momentos familiares, “Mimy & Tony: La creación de un sueño” captura la alegría, la vulnerabilidad y la determinación detrás de la creación de un álbum que saca a la superficie viejas heridas, reúne a seres queridos y conduce a un logro extraordinario en el escenario más importante de la música.

El documental cuenta con la participación de reconocidos artistas de la música latina como La India, José Alberto “El Canario”, Rafael “Pollo” Brito, Haila Mompié, Cali Flow Latino y Nora Suzuki, de la Orquesta de la Luz.

Desde el estudio de grabación hasta el escenario de conciertos y, finalmente, la noche de los Grammy, la película sigue el notable recorrido de la familia Succar, mientras Mimy hace historia como la primera mujer peruana en ganar un Grammy, al llevarse dos premios en una misma noche, incluido Mejor Álbum Tropical Latino junto a su hijo.

Dirigido y producido por Tony Succar, y producido por Unity Entertainment Corp, el documental ofrece una mirada íntima a la pasión, la perseverancia y los lazos familiares detrás de un logro musical irrepetible.