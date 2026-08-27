El estado de salud del rey Harald de Noruega, de 89 años, es "extremadamente grave", dice el palacio

El estado de salud del rey Harald de Noruega, de 89 años y hospitalizado por complicaciones relacionadas con una enfermedad hematológica, se ha deteriorado y es ahora "extremadamente grave", anunció el jueves el palacio real.

La reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit han cancelado toda su agenda, agregó el palacio. Se encuentran en el hospital con el rey, según imágenes difundidas por los medios noruegos.

El decano de los monarcas europeos sufre una anemia hemolítica, un trastorno provocado por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos, que se manifiesta con fatiga, palidez y dificultad para respirar.

Permanece hospitalizado desde el 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet).

"El estado de salud de Su Majestad el Rey se ha deteriorado (y) es extremadamente grave", indicó el palacio en un comunicado, sin dar más detalles.

El rey recibía antibióticos para tratar una infección bacteriana en la sangre y había respondido bien a ese tratamiento durante el fin de semana pasado, había precisado la misma fuente el domingo.

Harald V, que ascendió al trono de Noruega en 1991, lleva varios años padeciendo múltiples problemas de salud, pero siempre ha descartado abdicar.

En los últimos días, varios miembros de su familia lo visitaron en el hospital, entre ellos Haakon, que ejerce de regente en su ausencia.

El monarca fue ingresado por una retención de líquidos provocada por su tratamiento con cortisona, lo que le había llevado a estar de baja por enfermedad durante dos semanas.