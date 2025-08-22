El eterno trovador de la música romántica típica

El reconocido tipiquero panameño Luis Rey De Sedas mejor conocido como Lucho de Sedas celebrará este 2025 sus 55 años de carrera artística, un recorrido que lo ha consolidado como una de las voces más representativas de la música típica nacional.

Su pasión por el canto nació desde niño, inspirado en películas de Joselito y en presentaciones familiares y callejeras. Con apenas 6 años ya cantaba en fiestas y programas radiales de aficionados como: Buscando Talentos de RPC y los espacios de Pete Romero en Radio Mía.

De Sedas contó a Metro Libre que inició profesionalmente su carrera en 1971 como bajista del maestro Victorio Vergara, con quien trabajó durante una década y grabó cerca de 20 sencillos. Posteriormente, también compartió escenarios con grandes exponentes como: Alfredo Escudero. Más adelante, desarrolló su carrera como solista y creó su agrupación “Grupo Selecto”, alcanzando el reconocimiento con una serie de clásicos que siguen vigentes en cada baile.

“Cada vez que estoy en un evento los temas más recordados y solicitados por el público son: ‘Si el mar se volviera ron’, ‘Penas’, ‘Propiedad privada’ y ‘Amada mía’, piezas que se han convertido en verdaderos himnos de mis creaciones musicales durante años”, destacó el tipiquero.

En su trayectoria, Lucho de Sedas ha grabado más de 200 temas distribuidos en LP’s, CD’s y sencillos, dejando un legado invaluable para el folclore. Pese a los cambios en el género, aseguró que siempre ha mantenido la esencia y las raíces de la música típica.

Hoy, a sus 71 años, sigue más vigente que nunca y se prepara para presentar un nuevo tema titulado “Lo que fue de ella”, compuesto por Edward Cedeño, el cual estrenará en las próximas semanas. Además, se mantiene activo en tarima con sus próximas presentaciones en Guararé y en la Feria Lechera de Monagrillo, compartiendo su talento con nuevas generaciones.

Con cinco décadas y media de entrega a la música típica panameña, Lucho de Sedas no solo celebrará un aniversario artístico, sino que también reafirma su compromiso con el folclore panameño y con las miles de personas que siguen coreando sus canciones en cada presentación.