"El gourmet solitario", una oda japonesa a los pequeños restaurantes que trasciende fronteras

Un empresario entra en un restaurante y disfruta en soledad de su comida. Este concepto, aparentemente minimalista, ha conquistado a millones de espectadores con la serie japonesa "El gourmet solitario", que combina el descubrimiento gastronómico con la promoción del patrimonio local.

El equipo está rodando un episodio de la temporada 11, y el actor Yutaka Matsushige revisa el menú del restaurante, especializado en atún, donde se han instalado ya todas las cámaras.

El intérprete consulta las recomendaciones de la propietaria, y propone reescribir parte del guión.

"Al conversar con ellos, a veces nos sugieren platos que no estaban previstos y los incorporamos durante el rodaje", explica a la AFP el actor.

Estos cambios son tan frecuentes que el guionista tiene que estar a mano en todo momento para adaptar los diálogos.

Según dice, también procura calcular las cantidades según su apetito, pues "tener que dejar la comida a medias sería una falta de respeto hacia el restaurador".

El actor, de 63 años, lleva desde 2012 metido en la piel de Goro Inogashira, protagonista de la serie y del manga homónimo de Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi en el que está basada.

El personaje al que interpreta Yutaka Matsushige es un empresario de aspecto desgarbado que siempre va vestido de traje y corbata y que recorre Japón al volante de su Mini. Sus breves reuniones de negocios sirven de pretexto para emprender auténticos recorridos gastronómicos por distintas regiones del país.

La obra original, de tono más contemplativo, "es menos un relato en el sentido tradicional que un deambular por regiones desconocidas donde uno simplemente se detiene para comer", explica Yutaka Matsushige, quien reconoce que "reflexionó mucho" sobre cómo dar vida a Goro.

- Nostalgia de una sopa -

"Como no me parezco al personaje dibujado por Jiro Taniguchi, puse el acento en esa sensación de realidad, sin llegar al realismo puro, que transmiten sus ilustraciones. Quería que los espectadores tuvieran la impresión de estar viendo un documental", cuenta el actor, que ha trabajado con cineastas como Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa y Takeshi Kitano.

En Japón, la serie tuvo una audiencia modesta en sus inicios, pero poco a poco fue ganando adeptos. Con el tiempo, ganó popularidad también en otras partes de Asia, sobre todo en Taiwán y Corea del Sur, donde se han rodado algunos episodios. Asimismo, se produjo y emitió una adaptación taiwanesa.

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, condenado en febrero a cadena perpetua por "insurrección", declaró en 2023 que era un gran admirador de "El gourmet solitario".

Para Yutaka Matsushige, este éxito se debe a la singularidad de la obra.

"Hoy en día se espera que las series de televisión sean fáciles de seguir y espectaculares. Se está perdiendo la capacidad de expresar matices sutiles, como la nostalgia que puede despertar un plato de sopa", lamenta.

El año pasado, la serie dio el salto a la gran pantalla en Japón y en varios países asiáticos, con una adaptación escrita y dirigida por el propio Matsushige.

Sin embargo, pese al éxito del manga en Europa, la serie solo puede verse por ahora en ese continente en su canal oficial de YouTube, donde está disponible la primera temporada.

- Restaurantes familiares -

"El gourmet solitario" también tiene como objetivo apoyar a los restaurantes familiares que participan en la serie.

Los establecimientos que seleccionan no suelen ser ni demasiado elegantes ni estar de moda, y de ese modo encajan con el perfil de Goro, explica la productora Shiori Kojima.

Pero la serie provoca también un notable aumento de los clientes en los restaurantes que aparecen, por lo que Kenji Kamagata, que regenta desde hace 27 años un restaurante especializado en atún, se había negado hasta ahora a aparecer en televisión cuando se lo habían propuesto.

En cambio, con "El gourmet solitario" decidió hacer una excepción porque es un "gran admirador" de Yutaka Matsushige, contó el empresario, de 71 años.

El actor asegura que suele llevar a su familia a cenar a los restaurantes donde ha rodado pero siempre lo hace "antes de que se emita" el capítulo.

"Muchos restaurantes tradicionales están siendo sustituidos poco a poco por cadenas", señala Matsushige, "pero los que aparecen en la serie están dirigidos por personas, a menudo de edad avanzada, que mantienen vivo una maestría" dentro del sector.

"El ambiente de un restaurante, la acogida de sus propietarios... Todo eso forma una historia en la que Goro se sumerge", comenta. "Se percibe de inmediato la experiencia y la historia de la persona que está detrás de los fogones".

"Uno entiende que el katsudon (un cuenco de arroz con una chuleta de cerdo empanada) es el resultado de toda una vida de experiencia. Eso es lo que realmente se saborea. Y es precisamente eso lo que hace que el plato sea tan delicioso", subraya.