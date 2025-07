El grupo Blur no está acabado, asegura su batería Dave Rowntree

“Blur definitivamente hará otra cosa”, afirma a la AFP Dave Rowntree, batería del grupo de rock británico, a punto de publicar un libro de fotos sobre los inicios del emblemático cuarteto de britpop.

Rowntree encontró estas fotos por casualidad, en una vieja caja destinada a la basura.

“En mi memoria eran simples fotos de vacaciones”, comenta el músico de 61 años, entrevistado en París.

Con el tiempo se han convertido en un fiel testigo de “nuestra emoción por hacer todo tipo de cosas por primera vez”, confiesa.

“No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos” sale publicado el 9 de septiembre, y ofrece una inmersión entre bastidores en los primeros pasos de una banda incipiente en los años 1980, poco antes del estallido del britpop (rock alternativo estilo británico).

“Nada de moda”

Espontáneas, a veces borrosas y con encuadres aleatorios, estas fotos muestran a Damon Albarn, al guitarrista Graham Coxon y al bajista Alex James, a veces acompañados por el jefe de iluminación Dave Byars.

Rowntree, por su parte, está detrás de la cámara. “Dábamos conciertos muy pequeños ante muy poca gente. Tocábamos una música que no estaba de moda en esa época”, recuerda.

Con el contrato de grabación en la mano y cigarrillos en los labios, el grupo descubría el mundo.

“Un montón de viajes, un montón de camerinos donde se busca desesperadamente algo que hacer”, recuerda el batería-fotógrafo, recordando la época en la que “hacían tonterías” para pasar el tiempo, durante su primera gira internacional.

Cuando el viento del britpop acabó soplando a su favor, Blur despegó con éxitos como “Girls & Boys” y “Song 2”.

Sin embargo, la banda conoció turbulencias, pausas y reuniones: la última fue en 2023 con “The Ballad of Darren”, un álbum seguido de una gira que pasó por Wembley.

Desde entonces, el futuro es incierto. Damon Albarn, que tiene multitud de proyectos (Gorillaz, Mozart revisited), ha mencionado varias veces el fin de Blur. Su compañero Dave no quiere creerlo: “Me parece que no se ha acabado”, suelta.

“No hay un plan, Blur realmente no funciona así. No tenemos reuniones de planificación ni estrategia, es un poco como si funcionáramos sobre la marcha”, explica Rowntree, que ha tenido otras vidas en la música y la política, en el Partido Laborista.

“De doble filo”

Oasis ha anunciado a bombo y platillo una gira de reconciliación a partir de este viernes, en Cardiff, y Pulp también ha previsto un regreso triunfal a los escenarios.

Pero, más que un resurgimiento del britpop, el artista ve en ello una evolución preocupante de la industria musical.

“Es cada vez más difícil ganarse la vida vendiendo música grabada, los músicos deben buscar otras formas de ganarse la vida”, por lo que “muchas bandas se ven empujadas a volver a la carretera”, observa.

“Es algo bueno porque creo que es ahí donde vive la música, en la sala de conciertos, ante el público. (...) Pero el inconveniente es que eso solo funciona realmente para grupos de nuestro nivel, los Pulp, Blur, Oasis”, añade.

La esperada gira de los hermanos Gallagher (Oasis) también ha sido duramente criticada por el precio de las entradas, que se dispararon debido a la tarificación dinámica, una herramienta para maximizar los ingresos de venta de entradas.

“Es un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, realmente me alegro de que estén de gira”, se entusiasma Dave Rowntree, subrayando “las ventajas económicas” generadas por ese millón de entradas vendidas.

“Por otro lado, es una pena que las buenas entradas ahora sean tan caras”, reconoce el músico, que había comprado una pero finalmente no podrá asistir al concierto. “¡Tuve que dársela a un amigo!