Cultura

El Ministerio de Cultura inaugura diplomado para impulsar el Festival Internacional del Folklore Boquete 2026

El Ministerio de Cultura inaugura diplomado para impulsar el Festival Internacional del Folklore Boquete 2026
Redacción Web
12 de julio de 2026

El Ministerio de Cultura informó que inauguró oficialmente el Diplomado en Gestión de Eventos Culturales y Voluntariado para el Desarrollo del Primer Festival Internacional del Folklore Boquete 2026.

La entidad explicó que este espacio de formación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los voluntarios y gestores culturales que participarán en el desarrollo de esta iniciativa.

Asimismo, del departamento de comunicación destacaron que el diplomado busca contribuir a la realización de un festival que celebrará la tradición, la cultura y la diversidad mundial.

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