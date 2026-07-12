El Ministerio de Cultura inaugura diplomado para impulsar el Festival Internacional del Folklore Boquete 2026

El Ministerio de Cultura informó que inauguró oficialmente el Diplomado en Gestión de Eventos Culturales y Voluntariado para el Desarrollo del Primer Festival Internacional del Folklore Boquete 2026.

La entidad explicó que este espacio de formación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los voluntarios y gestores culturales que participarán en el desarrollo de esta iniciativa.

Asimismo, del departamento de comunicación destacaron que el diplomado busca contribuir a la realización de un festival que celebrará la tradición, la cultura y la diversidad mundial.