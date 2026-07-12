Médicos residentes iniciarán protestas este lunes 13 de julio por prestaciones adeudadas

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos anunció que suspenderán las jornadas extraordinarias en todo el país a partir del 16 de julio, si la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) no cumplen con el pago de las prestaciones laborales pendientes. La medida forma parte de un plan de acciones escalonadas impulsado por la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos.

El gremio explicó que la decisión responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades y al incumplimiento en el pago de diversos beneficios laborales, situación que, aseguran, afecta a los profesionales que diariamente sostienen la atención de miles de pacientes en los centros hospitalarios del país.

Entre las prestaciones reclamadas figuran el pago de turnos extraordinarios, salarios correspondientes a jornadas regulares de vigencia expirada, bonos de productividad, cambios de categoría, retroactivos y sobresueldos por laborar en áreas de difícil acceso.

Asimismo, la Federación solicitó que se cancelen todos los servicios prestados hasta abril de 2026 y que, para los meses posteriores, se respeten los períodos de pago establecidos por la legislación vigente, que contemplan hasta 60 días para efectuar los desembolsos.

Como primera acción, los médicos residentes e internos realizarán manifestaciones pacíficas los días 13, 14 y 15 de julio, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., en los predios de cada unidad ejecutora a nivel nacional, una vez concluida su jornada laboral. Durante esos días, aclararon, se mantendrá la prestación de los servicios correspondientes tanto a la jornada regular como a la extraordinaria.

La organización advirtió que, de no obtener respuestas y resultados concretos, desde el 16 de julio dejará de realizar jornadas extraordinarias en todo el país, aunque continuará brindando atención durante la jornada laboral regular.

La Federación reiteró que su compromiso con los pacientes permanece intacto y aseguró que las medidas fueron diseñadas para garantizar la continuidad de la atención médica ordinaria, mientras exige el respeto de los derechos laborales del personal médico. Además, manifestó su disposición a mantener el diálogo con las autoridades, siempre que este conduzca a soluciones verificables y con fechas concretas para el cumplimiento de los pagos adeudados.