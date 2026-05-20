El nuevo look de John Travolta en Cannes en su debut como director

John Travolta presentó en el Festival de Cine de Cannes su primera película como director, Propeller One-Way Night Coach, protagonizada por su hija Ella Bleu. Durante su paso por el certamen, el actor estadounidense adoptó una apariencia inspirada en directores de cine de distintas décadas, utilizando gafas redondas y boinas como parte de un homenaje visual al oficio de dirigir.

En declaraciones a CNN, Travolta explicó que buscó referencias fotográficas de directores de los años veinte a los sesenta para construir una imagen reconocible y asociada a su nueva función detrás de cámara. Señaló que el propósito era crear un registro visual que le permitiera identificar con precisión esta etapa cuando revisara fotografías en el futuro.

Antes del estreno mundial de la película, el delegado general del festival, Thierry Frémaux, sorprendió a Travolta con una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria. El actor recibió el homenaje visiblemente emocionado y calificó la distinción como un reconocimiento de especial relevancia en su carrera.

La película marca el inicio formal de Travolta como director y su presentación en Cannes constituye el primer paso de su recorrido internacional.