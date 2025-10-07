El Panamanian Day Parade celebrará su 30° aniversario

ML | Panamá se prepara para brillar en el corazón de la Gran Manzana con una fiesta cultural el 11 de octubre, cuando la comunidad panameña se dará cita en Nueva York para celebrar el Panamanian Day Parade coincidiendo con la celebración de su 30 aniversario. De acuerdo con MiCultura, las delegaciones están listas para enaltecer la cultura y la identidad del país, tanto en este evento como en el Desfile de la Hispanidad que será el 12 de octubre.

Ulpiano Vergara, Los Beachers, Idania Dowman y bailarines folclóricos se presentarán ante más de 20 mil personas, quienes disfrutarán de un espectáculo que llenará las calles de banderas, música típica y las icónicas polleras.

El “Panamanian Day Parade”, en Brooklyn, promete ser una explosión de orgullo nacional y tradición.