Panamá registra 11, 790 casos acumulados de dengue

El Ministerio de Salud registró un total de 11, 790 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

Según datos del Departamento de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica N°37 (7 al 13 de septiembre de 2025), se informaron 10,453 casos son sin signos de alarma, mientras que 1,261 con signos de alarma y 76 dengue graves.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 3,557 casos; seguido por la Región de San Miguelito con 2,159 casos; Panamá Oeste con 1,333; Panamá Norte con 1,109; Chiriquí con 726; Bocas del Toro con 647; Veraguas con 448; Los Santos con 411; Colón con 343; Darién con 311; Panamá Este con 274; Herrera con 219; Coclé con 1783; Comarca Ngäbe-Buglé con 60; Kuna Yala con 10 casos.

Hospitalizaciones

Hasta la fecha se contabiliza 1,129 pacientes que han requerido tratamiento intrahospitalario.

Defunciones

En lo que va del 2025, se ha notificado un total de 17 defunciones.

Los decesos se registran en las regiones de Chiriquí 4; Bocas del Toro 4; Darién 2; Metropolitana 2; Panamá Este 2; Coclé 2 y San Miguelito con 1. Tasa de incidencia nacional De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 37 del 2025, es de 258.0 casos por 100 mil habitantes.

Casos por corregimientos

Los casos confirmados por corregimientos se encuentran: Tocumen con 883 (Metropolitana); 24 de Diciembre con 652 (Metropolitana); Belisario Frías con 524 (San Miguelito); Belisario Porras con 478 (San Miguelito); Ernesto Córdoba Campos con 316 (Panamá Norte); Las Tablas con 197 (Bocas del Toro) y Arraiján con 178 (Panamá Oeste).

La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 49 años.

El Ministerio de Salud insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores de las casas con regularidad.

Entre los principales síntomas por dengue podemos mencionar: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los músculos y dolor ocular. Además, se recomienda a la población a no automedicarse y acudir a un centro de salud.

La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, son predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, razón por lo cual aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.