El Parque Central de Pedasí vibró con la primera versión del “Panamá Jazz Experience”

El Parque Central de Pedasí, en la provincia de Los Santos, se convirtió en el epicentro de la música con la celebración de la primera versión del “Panamá Jazz Experience”. El encuentro reunió a destacadas agrupaciones locales, exponentes consagrados del género y colectivos juveniles en una jornada que unió la música de raíz con el jazz.

La cartelera musical inició con el grupo Sentir Tableños, dirigido por el profesor Euclides Ballesteros, que fusionó el folclor local con armonías de jazz. Posteriormente, Kandall & the Chowmein Band aportaron ritmos latinos y reggae, seguidos por la propuesta de latin jazz contemporáneo de Milagros Blades Quartet, liderado por la reconocida percusionista panameña.

El programa artístico continuó con la destacada intervención de Papin’s Jazz Band, un quinteto de jazz latino dirigido por el maestro y docente de la Universidad de Panamá, Roberto “Papín” Florez, quien cautivó a los residentes y visitantes que se dieron cita en el espacio público.

El gran cierre de la actividad estuvo a cargo de la Big Band Avanzada de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá. Dirigidos por el maestro Alejandro Castillo, los jóvenes del módulo de Panamá Centro interpretaron piezas de blues, jazz clásico y adaptaciones de música tropical.

La iniciativa fue organizada por la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura (MiCultura) como parte de sus estrategias para descentralizar la oferta artística estatal. Para su ejecución, se contó con el apoyo logístico y técnico de la Alcaldía de Pedasí y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), buscando diversificar la actividad cultural en el interior del país.

El evento contó con la asistencia de altas autoridades y personalidades, entre ellas la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el director nacional de las Artes, Gianni Bianchini; el alcalde de Pedasí, Miguel Batista; el administrador provincial de la ATP, Daniel Pérez; y la expresidenta de la República, Mireya Moscoso.

Además de la oferta musical, el evento impulsó la economía local con la participación de más de 35 emprendedores y artesanos en la Vereda Creativa Artesanal. Tras el éxito de esta convocatoria en Los Santos, las autoridades anunciaron que la próxima edición del Jazz Experience se trasladará a Boquete en el mes de septiembre.