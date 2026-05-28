El premio Pluma de Oro de la Libertad reconoce a periodistas de foto y video en Gaza

El premio Pluma de Oro de la Libertad será entregado a fotógrafos y camarógrafos de las tres grandes agencias mundiales (AFP, AP, Reuters) que documentan la guerra en la Franja de Gaza arriesgando sus vidas, anunció este jueves la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA).

El galardón será entregado en Marsella a representantes de las tres grandes agencias de prensa, incluido el fotógrafo Mohammed Abed, que trabajó en Gaza para Agence France-Presse hasta abril de 2024 y que desde entonces se desempeña en El Cairo.

"Desde hace más de dos años y medio, los periodistas de Gaza han documentado la muerte, la destrucción y el sufrimiento humano con una magnitud sin precedentes", explicó WAN-IFRA, que celebra del lunes al miércoles de la próxima semana el 77º Congreso Mundial de Medios de Información, en colaboración con CMA Media, la división de medios de la naviera CMA CGM.

"Son tanto víctimas del conflicto como cronistas de una guerra que estalló —y continúa— a su alrededor", agregó la organización.

El premio también reconoce a sus colegas heridos o muertos en Gaza durante el ejercicio de sus funciones para cubrir la guerra, que comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista Hamás en territorio israelí y desató la ofensiva de represalia de Israel.

Según un balance de Reporteros sin Fronteras (RSF) de finales de 2025, el ejército israelí ha matado a más de 220 periodistas desde octubre de 2023 en Gaza, 70 de ellos durante el ejercicio de sus funciones.

El ejército israelí asegura que nunca ataca deliberadamente a periodistas. Sin embargo, desde el 7 de octubre, reconoció su responsabilidad en la muerte de varios profesionales de la prensa, a quienes acusó de ser "terroristas" miembros del brazo armado de Hamás o de otros grupos armados palestinos.

WAN-IFRA recordó que el Estado de Israel impide el acceso de periodistas extranjeros a la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra por motivos de seguridad, con la excepción de un puñado de reporteros bajo estricta supervisión del ejército israelí.

Más de 72.800 palestinos han muerto por la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales más de 900 fallecieron desde el alto al fuego de octubre de 2025, según el Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

El ataque del 7 de octubre de Hamás en territorio israelí causó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.