El príncipe Enrique afirma que el juicio contra dos tabloides busca el "interés general"

El príncipe Enrique afirmó el miércoles que el proceso contra la editorial de dos tabloides británicos responde a un "interés general", según su declaración como testigo, en la tercera jornada del juicio, en el Tribunal Superior de Londres.

"Evidentemente existe un componente personal al presentar esta demanda, motivado por la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, pero no se trata solo de mí. También hay un componente social que concierne a los miles de personas cuyas vidas fueron invadidas por la codicia", señaló el príncipe.

El hijo menor del rey Carlos III ha culpado durante mucho tiempo a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los 'paparazzi'.

"Estoy decidido a exigir responsabilidades" a la editorial de los tabloides Daily Mail y Mail on Sunday, "por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló este miércoles en el proceso por "recopilación ilícita de información" contra Associated Newspapers Ltd (ANL).

- "Obtención ilícita de información" -

Vestido con un traje oscuro y corbata a rayas, el príncipe, de 41 años, subió al estrado, jurando sobre la Biblia, antes de responder al equipo legal de ANL, en la tercera jornada de un juicio de debe durar nueve semanas.

Los dos tabloides británicos, acusados de hackeo de teléfonos y otras formas de "obtención ilícita de información" contra el príncipe Enrique y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John y su marido, David Furnish, habían señalado el martes que recurrieron a fuentes "legítimas" para sus reportajes.

Los otros cuatro demandantes son las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, una activista por los derechos civiles y contra el racismo, Doreen Lawrence, y un expolítico británico, Simon Hugues, del Partido Liberal Demócrata.

Doreen Lawrence se hizo conocida en Reino Unido por su labor de lucha contra la discriminación racial tras el asesinato de su hijo Stephen en 1993.

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

Según los letrados, los tabloides emplearon a detectives privados para escuchar llamadas telefónicas y obtener información privada como facturas telefónicas detalladas o historiales médicos, así como extractos bancarios.

Pero Anthony White, abogado de ANL, afirmó el martes que el juicio demostrará que la empresa "ofrece un relato convincente de un patrón de obtención legítima de fuentes para los artículos".

- Tercer juicio del príncipe -

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor británico de periódicos por el príncipe.

Enrique inicio su lucha contra los tabloides en 2023, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

El Tribunal Superior de Londres dictaminó en aquella ocasión que Enrique fue víctima de hackeo telefónico y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.

En enero de 2025, Enrique llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo.

Según documentos escritos de los abogados del príncipe, desvelados el lunes en la primera jornada del juicio, la prácticas de los tabloides "perturbaron profundamente" a Enrique.

"Tenía la impresión de que cada uno de mis gestos, cada uno de mis pensamientos o cada uno de mis sentimientos era vigilado únicamente para que el Mail sacara dinero", dijo el príncipe, citado en esos documentos de su defensa.

Las intrusiones del tabloide en su vida privada lo volvieron "extremadamente paranoico" y lo aislaron, confesó en los documentos.