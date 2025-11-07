El rapero Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de los premios Grammy

El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy que se entregarán en febrero, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones respectivamente, informó la Academia de Grabación este viernes.

El puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de mejor canción, mejor grabación del año y mejor álbum del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (DTMF).

Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea también están en la primera línea de favoritos, con seis nominaciones cada uno.

La gran batalla por el mejor álbum del año la librarán Lamar con “GNX”, Bad Bunny con DTMF, Lady Gaga con “Mayhem”, Justin Bieber con “Swag”, Sabrina Carpenter con su “Man’s Best Friend”, “Let God Sort Em Out” del dúo Clipse (Pusha T & Malice), Leon Thomas con “Mutt” y Tyler con “Chromakopia”.

Los premios para el total de 95 categorías se entregarán en una gala el 1 de febrero en Los Angeles.