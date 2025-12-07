“Confianza y disciplina fiscal”, el llamado de la APEDE para dinamizar la economía

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Giulia De Sanctis, hizo un llamado “a que la política fiscal sea una política de Estado, a que las reformas no se posterguen, que la institucionalidad se respete y que el país avance, con claridad y responsabilidad, hacia un modelo más eficiente, más transparente y más competitivo”.

De Sanctis afirmó que “Panamá tiene todo para retomar la senda de confianza y liderazgo. El momento es ahora. Y el sector privado está listo para ser parte activa de las soluciones”.

La presidenta del gremio recordó que “en los últimos años, nuestro país ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba su solidez institucional, su modelo económico y la confianza que Panamá ha construido, con esfuerzo, ante los mercados internacionales.

De Sanctis, resaltó que “la reciente reafirmación, pero con señales de alerta, de nuestras calificaciones de riesgo por parte de Moody’s y S&P, junto con la degradación previa de Fitch, son un llamado directo a todos los panameños a fortalecer la gobernanza, la institucionalidad y la responsabilidad fiscal del país. Debemos tener claro que es un esfuerzo colectivo, un gobierno que ejecuta y una ciudadanía que exige y cumple con sus obligaciones”.

La líder del gremio afirmó que “preservar el grado de inversión no es un asunto técnico reservado a especialistas. Es un tema que afecta de manera directa nuestra vida diaria. De él dependen las tasas de interés que pagamos en nuestros préstamos, en los créditos que se otorgan a nuestras empresas, los costos del financiamiento del Estado y por lo tanto la mayor disponibilidad de fondos para los servicios públicos, por ejemplo, la estabilidad del sistema financiero, la llegada —o no— de inversión extranjera y la capacidad del país para sostener empleo, crecimiento y competitividad. Panamá no puede arriesgar perderlo por la negligencia de algunos gobiernos y la indiferencia ciudadana”.

La empresaria destacó que “las calificadoras han sido categóricas: debemos reducir el déficit, corregir rigideces del gasto, elevar la recaudación, fortalecer la transparencia fiscal y garantizar estabilidad jurídica y combatir la corrupción. En pocas palabras, fortalecimiento institucional, como condición indispensable para proteger a los más vulnerables y para asegurar que el país pueda invertir en educación, salud, infraestructura y pensiones en el largo plazo. Es lo que siempre hemos defendido desde APEDE”.

De Sanctis dijo que en este contexto, el reciente anuncio del Gobierno de iniciar el proceso de adhesión a la OCDE adquiere especial relevancia. La OCDE constituye un marco de acciones y principios que obliga a mejorar la calidad del gasto público, la transparencia, la evaluación de políticas y la estabilidad regulatoria. Sus estándares coinciden con los elementos que las calificadoras consideran esenciales para mantener el grado de inversión. Si Panamá aprovecha este proceso con rigor técnico y voluntad política, que, aunque puede tomar muchos años, puede convertirlo en un motor de reformas que fortalezcan su credibilidad fiscal e institucional, y con ello su posición ante los mercados.

Manifestó que el “mundo observa a Panamá. Los inversionistas también. Y nuestra región enfrenta una competencia cada vez más dura por atraer capital, talento y oportunidades. Proteger el grado de inversión, mejorar nuestro riesgo país, reforzar la seguridad jurídica y asegurar la estabilidad institucional deben ser prioridades nacionales, no banderas partidarias”.

Concluyó que “esto no se logra desde una sola vereda. El país necesita consensos. Consensos políticos, institucionales, sociales y empresariales. La estabilidad económica no se decreta; se construye con diálogo, evidencia y decisiones responsables. Desde APEDE reiteramos nuestra disposición a colaborar con propuestas, conocimiento técnico y espacios de articulación que contribuyan a fortalecer la confianza en Panamá”.